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Саудовская Аравия в июле дополнительно сократит добычу нефти

Экономика
Саудовская Аравия в июле дополнительно сократит добычу нефти

В июле Саудовская Аравия на месяц дополнительно сократит добычу нефти. Об этом сообщает государственное агентство SPA.

Нефтедобыча уменьшится на один миллион баррелей в сутки с возможностью продления сокращения на более длительный срок.

Ранее в Министерстве энергетики заявили, что королевство в качестве предупредительной меры продлит добровольное уменьшение добычи нефти в объtме 500 тысяч баррелей в сутки до конца следующего года.

Ранее в МИД королевства отметили рост товарооборота со странами БРИКС.
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