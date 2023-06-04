Саудовская Аравия в июле дополнительно сократит добычу нефти

В июле Саудовская Аравия на месяц дополнительно сократит добычу нефти. Об этом сообщает государственное агентство SPA.
Нефтедобыча уменьшится на один миллион баррелей в сутки с возможностью продления сокращения на более длительный срок.
Ранее в Министерстве энергетики заявили, что королевство в качестве предупредительной меры продлит добровольное уменьшение добычи нефти в объtме 500 тысяч баррелей в сутки до конца следующего года.
Ранее в МИД королевства отметили рост товарооборота со странами БРИКС.