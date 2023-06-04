Хирург Наумов связал развитие импотенции и геморроя с сидячем образом жизни

Сидячий образ жизни может негативно отразиться на здоровье человека. В беседе с изданием «Газета.Ru» хирург Данил Наумов объяснил, какие патологии могут возникнуть у работника.
Эксперт уверен, что малоподвижный стиль жизни одинаково губителен и для женщин, и для мужчин. Первым он может принести цистит. Вторые могут получить бесплодие из-за перегревания мошонки, а также импотенцию.
У сотрудников офисов часто диагностируют и геморрой, варикозную болезнь ног, ожирение, и сердечно-сосудистые заболевания. Помимо этого, существенно возрастает риск онкологических недугов.
Помочь с профилактикой рака могут некоторые продукты. По мнению иммунолога Андреса Продеуса, таким может стать зеленый лук.