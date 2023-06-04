Раздавшийся в Краснодаре громкий хлопок связали со звуком самолета

Жители Краснодара услышали громкий хлопок, однако сообщений о чрезвычайных происшествиях не поступало. Об этом рассказали в ЕДДС города, а также экстренные службы.
Громкий звук услышали жители нескольких районов Краснодара. Наиболее вероятно, что это был звук самолета, который возникает во время преодоления звукового барьера воздушным судном, говорится в сообщении.
Схожая ситуация ранее наблюдалась в Ростове-на-Дону. Губернатор региона Василий Голубев тогда объяснил, что причиной хлопка стал переход самолета на сверхзвуковой режим.