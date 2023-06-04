Фигуристы Дэвис и Смолкин получили разрешение на смену спортивного гражданства

Танцоры на льду Диана Дэвис и Глеб Смолкин получили разрешение от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сменить спортивное гражданство, пишет журналист Дейв Лиз в The Skating Lesson.
Наиболее вероятным вариантом для пары будет Грузия. Несмотря на то, что Дэвис уже имеет гражданство США, ее партнер по танцам Смолкин не сможет получить американский паспорт до следующей Олимпиады.
Из-за проблем с документами пара пропустила все чемпионаты в России в рамках сезона 2022/23. Летом появились слухи, что Дэвис и Смолкин планируют перейти в сборную США, но спортсмены сразу опровергли эту информацию.
Ранее российский футболист Егор Пруцев, играющий за сербскую команду «Црвену Звезду» получил гражданство Сербии. Сообщается, что руководство клуба непосредственно помогло в получении документа.