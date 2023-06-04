Китайский военный корабль «поставил на место» зарвавшийся американский эсминец

Вашингтон попытался «плеснуть масла в огонь» тайваньского кризиса, но не преуспел.
3-го июня канадский телеканал Global News опубликовал видео, снятое с борта фрегата Montreal и зафиксировавшее в Тайваньском проливе инцидент с участием эсминца ВМС США Chung-Hoon и эсминца ВМС КНР типа 52D (по кодификации НАТО – Luyang III). Видео демонстрирует, как «китаец» пересекает курс американского корабля на весьма небольшом расстоянии от форштевня «американца», явно побуждая Chung-Hoon отвернуть. Global News процитировали командира фрегата Пола Маунтфорда, озвучившего следующие тезисы.
Во-первых, китайцы предупредили американский и канадский корабли о том, что Chung-Hoon и Montreal входят в воды КНР.
Во-вторых, американскому вымпелу пришлось снизить ход и изменить курс, чтобы избежать столкновения с Luyang III.
В-третьих, инцидент был «явно спровоцирован китайцами».
Чуть позже Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США (USINDOPACOM) опубликовало развернутый комментарий, посвященный происшествию. По версии американцев, 3 июня Chung-Hoon и Montreal совершали плановый переход с юга на север Тайваньского пролива через воды, где «действует свобода навигации в открытом море». Вдруг, как говорится, откуда ни возьмись, появился Luyang III.
Со слов американцев, «китаец» догнал Chung-Hoon, а затем дважды пересек его курс, причем один раз – на расстоянии всего 150 ярдов (137 метров) от форштевня американского корабля. Действия «китайца» поставили командира эсминца ВМС США перед неприятным выбором: либо всей «тушей» своего корабля, имевшего полное водоизмещение 9648 тонн, врубиться в борт Luyang III, либо отвернуть, тем самым признав свое поражение в «войне нервов».
Согласно сообщению Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США, Chung-Hoon с курса не сошел. Согласно уже упомянутому сообщению командира канадского фрегата, американский эсминец все же отвернул. Кому тут верить – выбирайте сами, но я все же поставил бы на Пола Маунтфорда.
В USINDOPACOM со всей категоричностью отметили, что действия эсминца Luyang III в Тайваньском проливе нарушают правила судовождения в международных водах.
После знакомства с информацией, выданной командиром канадского фрегата и USINDOPACOM, у стороннего наблюдателя, скорее всего, возникнет ощущение, что за все случившееся 3 июня 2023-го в Тайваньском проливе ответственность несет исключительно китайская сторона. Насколько справедливой будет такая оценка? Давайте в этом разберемся.
Толкование права по-американски
Начнем издалека.
К XXI веку стало уже обычной практикой то, что США, в угоду своим интересам, не признают юрисдикцию ряда иностранных государств над теми или иными участками морской/океанской акватории. То есть, например, де-юре, данный участок является территориальными водами/исключительной экономической зоной РФ (а до этого – СССР) или Китая, а, де-факто, Вашингтон и его союзники позиционируют такой участок как воды международные. То есть не имеющие каких-то ограничений с точки зрения присутствия в них военных кораблей Штатов и Ко. Применительно к Тайваньскому проливу данный казус выглядел так:
– В Пекине считали всю акваторию пролива либо территориальными водами КНР (куда вход иностранным военным кораблям заказан), либо исключительной экономической зоной Китая (куда вход иностранным кораблям разрешен, но с ограничениями). Проще говоря, в понимании Пекина, опиравшегося на положения конвенции ООН по морскому праву 1982 года, а также внутреннее законодательство Китая, акватория Тайваньского пролива являлась «китайским морем», присутствие в котором военных кораблей США и их союзников было, мягко говоря, не желательным;
– В Вашингтоне же Тайваньский пролив предпочитали позиционировать как международные воды, в которых военные корабли США и их союзников могут появляться когда угодно и делать там что угодно.
Избирательное толкование американцами положений конвенции ООН по морскому праву 1982 года создавало для Вашингтона немало возможностей для оказания давление на своих геополитических оппонентов. Как правило, американцы реализуют такие возможности путем демонстративной отправки в соответствующую акваторию военных кораблей под девизом «защиты свободы навигации» (Freedom of Navigation Operation). Именно в такой миссии 3 мая 2023 года и были задействованы эсминец Chung-Hoon, а также фрегат Montreal.
Freedom of Navigation Operation, она же FONOP, подразумевает два итога: либо рейд «в защиту свободы навигации» встретит отпор, либо американцам будет позволено забраться в иностранные воды поглубже. С попутным унижением «принимающей стороны» и разведкой окрестностей, разумеется.
Периодически FONOP проводилась в спорных с американской точки зрения (но, безусловно, китайских с точки зрения Пекина), районах Парасельских островов и архипелага Спратли, а также водах Тайваньского пролива. Причем, чем больше усиливалась конфронтация Вашингтона и Пекина, тем чаще американские корабли начинали появляться в упомянутых акваториях.
Замечу, что FONOP U.S. Navy практиковал когда-то и в отношении СССР, благо США не признавали советский суверенитет над частью черноморской акватории. Прекратились эти «перформансы» только после того, как 12 февраля́ 1988 года в территориальных водах СССР два сторожевых корабля Черноморского флота совершили навал на американский крейсер и сопровождавший его эсминец. Проще говоря, советские сторожевики просто пошли на таран американских кораблей. Этот случай на некоторое время отрезвил адмиралов ВМФ США.
«Они здесь для провокаций»
Впрочем, вернемся к китайцам. Им опыт советского флота был, конечно, известен. Поэтому, когда Пекин считал необходимым осадить наглеющих янки, вместо очередного «последнего китайского предупреждения» в дело шла угроза навала/столкновения, реализуемая военным кораблем ВМС КНР. Собственно, это и произошло 3 июня 2023 года в Тайваньском проливе, когда китайский эсминец Luyang III «поставил на место» зарвавшийся американский эсминец Chung-Hoon. Тот факт, что главными нарушителями правил судовождения в Тайваньском проливе являлись не китайцы, а американцы, 4 июня 2023 года в своем выступлении подчеркнул министр обороны Китая Ли Шанфу.
Комментируя события 3 июня, Ли Шанфу отметил, что Пекин не видит никаких проблем в обеспечении свободы навигации и мирного прохода иностранных судов в соответствующей акватории, однако «необходимо предотвращать попытки использовать эту свободу судоходства и мирные проходы в качестве предлога для гегемонии в судоходстве».
«Как министр обороны я каждый день вижу много информации об иностранных военных кораблях и самолетах, заходящих в районы, прилегающие к нашей территории. И они здесь не для мирного прохода, они здесь для провокаций», – добавил Ли Шанфу.
Он был, разумеется, на 100% прав – тезис Маунтфорда о том, что инцидент в Тайваньском проливе был спровоцирован исключительно китайцами, можно смело отправить в мусорную корзину. Китайцы просто защищали свое от незваных и наглых гостей.
В заключение обращу внимание читателей на то, что FONOP с участием Chung-Hoon и Montreal проводилась на фоне спровоцированного Вашингтоном тайваньского кризиса. По сути, Вашингтон без обиняков попытался «плеснуть масла в огонь» и посмотреть, что из этого получится. Получился панически уворачивающийся от китайского военного корабля американский эсминец. Так себе картина, честно говоря.