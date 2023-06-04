Китайский военный корабль «поставил на место» зарвавшийся американский эсминец

К XXI веку стало уже обычной практикой то, что США, в угоду своим интересам, не признают юрисдикцию ряда иностранных государств над теми или иными участками морской/океанской акватории. То есть, например, де-юре, данный участок является территориальными водами/исключительной экономической зоной РФ (а до этого – СССР) или Китая, а, де-факто, Вашингтон и его союзники позиционируют такой участок как воды международные. То есть не имеющие каких-то ограничений с точки зрения присутствия в них военных кораблей Штатов и Ко. Применительно к Тайваньскому проливу данный казус выглядел так: