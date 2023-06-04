Филиппа Клемана уволили с поста главного тренера «Монако»

Руководство футбольного клуба «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, уволило главного тренера Филиппа Клемана. Соответствующее объявление появилось на официальном сайте клуба.
Специалист возглавил команду в январе 2022 года и в прошлом сезоне помог игрокам завоевать «бронзу» чемпионата Франции. При этом стало известно, что решение было принято из-за плохих результатов «монегасков» в последних нескольких матчах.
В настоящее время «Монако» занимает шестое место в турнирной таблице. Владельцы «красно-белых» рассчитывали на иной результат, поэтому посчитали необходимым разорвать контракт с бельгийцем.
«Это решение было сложным, так как Филипп работал в полную силу и всегда действовал профессионально. От имени клуба я хотел бы поблагодарить его за приложенные усилия», — прокомментировал спортивный директор клуба Пол Митчелл.
Как указано в заявлении, теперь «монегаскам» необходимо время для рассмотрения других кандидатур на соответствующую должность.
Ранее сообщалось, что парижский «ПСЖ» заинтересован в немецком тренере Юлиане Нагельсмане. До этого специалист работал в «Баварии», однако в марте решил покинуть мюнхенскую команду.