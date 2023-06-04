Названы пять категорий людей с самым высоким риском развития рака

По его словам, в группе риска находятся пожилые граждане, а также приверженцы курения и употребления алкоголя. Осторожность рекомендуется соблюдать в случаях, если родственники страдали онкологией, а также при контактах токсическими и радиоактивными веществами или вирусе папилломы человека, приводит слова Карасева «Доктор Питер».