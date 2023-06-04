Названы пять категорий людей с самым высоким риском развития рака

Некоторые люди могут быть более подвержены риску развития рака, чем другие. Уязвимые к недугу категории пациентов перечислил кандидат медицинских наук, хирург-онколог, эндоскопист Иван Карасев.
По его словам, в группе риска находятся пожилые граждане, а также приверженцы курения и употребления алкоголя. Осторожность рекомендуется соблюдать в случаях, если родственники страдали онкологией, а также при контактах токсическими и радиоактивными веществами или вирусе папилломы человека, приводит слова Карасева «Доктор Питер».
Порой опасный недуг определяется случайно. Например, по результатам КТ, УЗИ или МРТ. На этом фоне врачи советуют следить за здоровьем во избежание развития онкозаболеваний.
Детский онколог Владимир Круглый ранее назвал единственный эффективный способ, который может помочь обнаружить рак на ранней стадии. Недуг в течение долгого времени может развиваться бессимптомно, предупредил он.