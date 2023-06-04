В Москве задержали мужчину, вымогавшего у 11-летней девочки интим-фото через Discord

Житель Москвы познакомился с одиннадцатилетней девочкой через Discord и стал выманивать у ребенка фото. Как сообщает Telegram-канал SHOT, ему грозит до 20 лет.
Москвич зарегистрировал новый профиль на телефон своего отца-пенсионера. После этого он стал переписываться с подростком. Сначала темы для обсуждения были обычными, но спустя месяц приобрели более интимный характер. Мужчина попытался уговорить девочку на отправку личных фото. Собеседница обратилась к матери.
В результате правоохранительные органы быстро нашли и задержали пользователя. Он может получить от 12 до 20 лет лишения свободы за «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет».
Ранее житель Ленобласти стал приставать к 15-летней девушке, которая пришла к нему на массаж. После сеанса мать пострадавшей обратилась в полицию.