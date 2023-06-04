В Москве задержали мужчину, вымогавшего у 11-летней девочки интим-фото через Discord

Москвич зарегистрировал новый профиль на телефон своего отца-пенсионера. После этого он стал переписываться с подростком. Сначала темы для обсуждения были обычными, но спустя месяц приобрели более интимный характер. Мужчина попытался уговорить девочку на отправку личных фото. Собеседница обратилась к матери.