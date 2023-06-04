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Иран вернулся к закупкам туркменского природного газа

Весь мир
Иран вернулся к закупкам туркменского природного газа

Государство не обеспечивает свои регионы топливом в достаточной степени.

Иран расплатился с Туркменистаном по долгам за поставки природного газа и возобновил импорт данного ресурса.

Прошедшей зимой Исламская Республика столкнулась с нехваткой «голубого топлива» как для своей промышленности, так и для обычных домохозяйств, причем особо ощутимо это проявилось в северо-восточной части страны.

Иран обладает одними из крупнейших в мире запасами природного газа и является его экспортером, однако импортирует миллионы кубометров данного топлива из-за рубежа.

Это связано с тем, что районы газодобычи и промышленный центр Ирана, нуждающийся в постоянном притоке топлива, находятся в разных частях страны. Из-за значительной по площади территории гораздо выгоднее закупать газ у соседей, чем прокладывать большую по протяженности и трудоемкую из-за ландшафта транспортную инфраструктуру.
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