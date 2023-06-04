Иран вернулся к закупкам туркменского природного газа

Это связано с тем, что районы газодобычи и промышленный центр Ирана, нуждающийся в постоянном притоке топлива, находятся в разных частях страны. Из-за значительной по площади территории гораздо выгоднее закупать газ у соседей, чем прокладывать большую по протяженности и трудоемкую из-за ландшафта транспортную инфраструктуру.