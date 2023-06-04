Иран вернулся к закупкам туркменского природного газа

Государство не обеспечивает свои регионы топливом в достаточной степени.
Иран расплатился с Туркменистаном по долгам за поставки природного газа и возобновил импорт данного ресурса.
Прошедшей зимой Исламская Республика столкнулась с нехваткой «голубого топлива» как для своей промышленности, так и для обычных домохозяйств, причем особо ощутимо это проявилось в северо-восточной части страны.
Иран обладает одними из крупнейших в мире запасами природного газа и является его экспортером, однако импортирует миллионы кубометров данного топлива из-за рубежа.
Это связано с тем, что районы газодобычи и промышленный центр Ирана, нуждающийся в постоянном притоке топлива, находятся в разных частях страны. Из-за значительной по площади территории гораздо выгоднее закупать газ у соседей, чем прокладывать большую по протяженности и трудоемкую из-за ландшафта транспортную инфраструктуру.