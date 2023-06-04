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Татьяна Минина стала бронзовым призером чемпионата мира по тхэквондо

Спорт
Татьяна Минина стала бронзовым призером чемпионата мира по тхэквондо

Российская спортсменка Татьяна Минина выиграла бронзовую медаль чемпионата мира по тхэквондо, одержав победу в весовой категории до 53 кг.

Соревнования проходят в воскресенье, 4 июня в городе Баку в Азербайджане. В полуфинальном бое Минина проиграла иранской тхэквондистке Нахид Кияничандех. Для россиянки эта награда является пятой по счету на чемпионате мира.

Ранее Международная федерация тхэквондо (World Taekwon-Do) официально объявила, что до участия в чемпионате мира в Баку предварительно допущено 14 российских и 9 белорусских спортсменов. Два олимпийских чемпиона Максим Храмцов и Владислав Ларин в этот список не попали.
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