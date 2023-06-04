Татьяна Минина стала бронзовым призером чемпионата мира по тхэквондо

Российская спортсменка Татьяна Минина выиграла бронзовую медаль чемпионата мира по тхэквондо, одержав победу в весовой категории до 53 кг.
Соревнования проходят в воскресенье, 4 июня в городе Баку в Азербайджане. В полуфинальном бое Минина проиграла иранской тхэквондистке Нахид Кияничандех. Для россиянки эта награда является пятой по счету на чемпионате мира.
Ранее Международная федерация тхэквондо (World Taekwon-Do) официально объявила, что до участия в чемпионате мира в Баку предварительно допущено 14 российских и 9 белорусских спортсменов. Два олимпийских чемпиона Максим Храмцов и Владислав Ларин в этот список не попали.