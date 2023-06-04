Татьяна Минина стала бронзовым призером чемпионата мира по тхэквондо

Ранее Международная федерация тхэквондо (World Taekwon-Do) официально объявила, что до участия в чемпионате мира в Баку предварительно допущено 14 российских и 9 белорусских спортсменов. Два олимпийских чемпиона Максим Храмцов и Владислав Ларин в этот список не попали.