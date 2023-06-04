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Новак: Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти до конца 2024 года

Экономика
Новак: Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти до конца 2024 года

Москва продлит сокращение добычи нефти на уровне 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2024 года, заявил заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак.

Вице-премьер сообщил об этом в беседе с журналистами после встречи представителей стран-членов ОПЕК+ в Вене.

«Россия продлит свое добровольное сокращение на 500 тысяч баррелей в сутки до конца декабря 2024 года в качестве меры предосторожности по согласованию со странами, участвующими в соглашении ОПЕК+», — отметил Новак.

Он добавил, что Россия уже вышла на такие объемы и будет придерживаться этих показателей.

Ранее глава Минэнерго Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил журналистам, что они не имеют представления о темах встречи членов альянса.
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