Пилот «Ред Булл» Ферстаппен выиграл Гран-при Испании

Нидерландский гонщик из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в гонке восьмого этапа Гран-при Испании «Формулы-1».
Ферстаппен стартовал с поул-позиции и показал лучший результат в соревновании. Это третий «Большой шлем» в его профессиональной карьере.
На второй строчке рейтинговой таблицы расположился британец Льюис Хэмилтон из команды «Мерседеса» с отставанием в 24,090 секунды. Тройку лучших замкнул его соотечественник из той же команды Джордж Рассел (+32,389).
Ранее Ферстаппен победил во второй сессии свободных заездов Гран-при Испании. Самый быстрый круг нидерландца пройден за одну минуту 13,907 секунды.