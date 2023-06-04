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Пилот «Ред Булл» Ферстаппен выиграл Гран-при Испании

Спорт
Пилот «Ред Булл» Ферстаппен выиграл Гран-при Испании

Нидерландский гонщик из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в гонке восьмого этапа Гран-при Испании «Формулы-1».

Ферстаппен стартовал с поул-позиции и показал лучший результат в соревновании. Это третий «Большой шлем» в его профессиональной карьере.

На второй строчке рейтинговой таблицы расположился британец Льюис Хэмилтон из команды «Мерседеса» с отставанием в 24,090 секунды. Тройку лучших замкнул его соотечественник из той же команды Джордж Рассел (+32,389).

Ранее Ферстаппен победил во второй сессии свободных заездов Гран-при Испании. Самый быстрый круг нидерландца пройден за одну минуту 13,907 секунды.
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