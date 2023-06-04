SpaceX сообщила о запуске ракеты c 22 мини-спутниками

Американский производитель космической техники SpaceX вывел на орбиту 22 мини-спутника. Об этом сообщила пресс-служба компании в Twitter (заблокирован в РФ).
Отмечается, что вывод спутников был нужен для пополнения орбитальной группировки сети интернет-покрытия Starlink.
«Вывод 22 спутников Starlink подтвержден», — говорится в сообщении.
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 прошел с 40-го комплекса базы космических сил США во Флориде в 08:20 по местному времени. Первая ступень аппарата приземлилась на дрон-корабль Just Read the Introduction в Атлантическом океане.
Ранее российские эксперты проанализировали старт ракеты Илона Маска Starship Super Heavy и выяснили причины ее взрыва.