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SpaceX сообщила о запуске ракеты c 22 мини-спутниками

Общество
SpaceX сообщила о запуске ракеты c 22 мини-спутниками

Американский производитель космической техники SpaceX вывел на орбиту 22 мини-спутника. Об этом сообщила пресс-служба компании в Twitter (заблокирован в РФ).

Отмечается, что вывод спутников был нужен для пополнения орбитальной группировки сети интернет-покрытия Starlink.

«Вывод 22 спутников Starlink подтвержден», — говорится в сообщении.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 прошел с 40-го комплекса базы космических сил США во Флориде в 08:20 по местному времени. Первая ступень аппарата приземлилась на дрон-корабль Just Read the Introduction в Атлантическом океане.

Ранее российские эксперты проанализировали старт ракеты Илона Маска Starship Super Heavy и выяснили причины ее взрыва.
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