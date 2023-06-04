Феерия звуков: в Северной столице стартовал фестиваль «Музыка Летнего сада»

После долгой зимовки Летний сад распахнул свои двери для посетителей. А вместе с тем на главной аллее завершилась подготовка площадки для выступления военных оркестров.
Под громогласные звуки духовых музыкальных инструментов стартовал фестиваль «Музыка Летнего сада». Второй год подряд его открывает выступление оркестра Военно-морской академии имени Н.Г. Кузнецова.
«В первом отделении нашего концерта мы исполним музыку Андрея Павловича Петрова полностью, первое отделение будет занято этими композициями. Во втором отделении мы отдадим дань празднику, который состоялся недавно это «Международный день защиты детей» мы будем играть детские песни, петь их и танцевать», — рассказал дирижер ВМА имени Н.Г. Кузнецова, капитан 2-го ранга Дмитрий Мисюра.
Погода открытию летнего музыкального сезона благоволит, чему рады не только посетители, но и исполнители симфоний. Несмотря на сильный ветер и начинающийся дождь, послушать композиции отечественных и зарубежных композиторов на главную аллею пришли сотни людей.
Дмитрий Мисюра признался: в день открытия фестиваля каждый год плохая погода, однако, когда музыканты начинают концерт, появляется солнце, что радует и их, и посетителей.
«Каждый раз утром мы смотрим на небо и понимаем, что, видимо, все пропало. Сегодня утром был дождь и град, но все заканчивается, как всегда, благополучно: с первыми звуками оркестра тучи рассеялись, и люди получили возможность послушать музыку в солнечный день. Что касается сегодняшнего дня, он не исключение — это приятно, значит, мы делаем все правильно», — добавил дирижер.
Концерты из двух отделений по 45 минут будут проходить с 4 июня по 27 августа по воскресным дням, кроме 11 июня и 30 июля, так что все желающие успеют насладиться прекрасными симфониями и зарядиться хорошим настроением. Все концерты будут начинаться в 16:00, вход на площадку Летнего сада в это время будет свободным.