Феерия звуков: в Северной столице стартовал фестиваль «Музыка Летнего сада»

Концерты из двух отделений по 45 минут будут проходить с 4 июня по 27 августа по воскресным дням, кроме 11 июня и 30 июля, так что все желающие успеют насладиться прекрасными симфониями и зарядиться хорошим настроением. Все концерты будут начинаться в 16:00, вход на площадку Летнего сада в это время будет свободным.