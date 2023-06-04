Британка обвинила мужа в эйджизме после развода и совершила ошибку

Жительница Великобритании после развода обвинила своего мужа в дискриминации по возрастному признаку, но ошиблась. Об истории женщины сообщили журналисты Daily Mirror.
Элеанор Белсон обратилась в суд. Она заявила, что супруг незаконно уволил ее из компании, а также развелся из-за более молодой любовницы. Британка предъявила мужу слишком много обвинений. Суд счел правдивым только одно — увольнение.
Адвокатам удалось доказать, что именно женщина изменяла своему мужу. Ее избранником стал сосед. В ответ она заявила, что сосед является лицом нетрадиционной сексуальной ориентации, но это оказалось ложью. Более того, любовница супруга оказалась не младше, а старше британки.
Судебное разбирательство стало резонансным. Ранее дело актера Бреда Питта в отношении экс-супруги Анджелины Джоли также оказалось громким. Артист уверен, что звезда намеренно скрывала от него продажу своей доли в их бизнесе.