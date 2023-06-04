Британка обвинила мужа в эйджизме после развода и совершила ошибку

Адвокатам удалось доказать, что именно женщина изменяла своему мужу. Ее избранником стал сосед. В ответ она заявила, что сосед является лицом нетрадиционной сексуальной ориентации, но это оказалось ложью. Более того, любовница супруга оказалась не младше, а старше британки.