Украинские военные обстреляли поселок Зайцево, расположенный в Никитовском районе Горловки. В результате смертельные ранения получил один мирный житель, сообщил глава местной администрации Иван Приходько.
Как стало известно, националисты с самого утра наносят удары по населенному пункту. Бойцы ВСУ использовали для атаки реактивные системы залпового огня, к текущему моменту успев выпустить в сторону города 15 снарядов.
«Вследствие украинской вооруженной агрессии погиб мирный житель поселка Зайцево», — написал мэр Горловки в своем Telegram-канале.
Ранее обстрелу со стороны противников подвергся город Шебекино. Удары наносились по территории рынка, подчеркнул губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.