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Мэр Горловки Приходько сообщил о гибели одного жителя Никитовского района в результате обстрела ВСУ

Происшествия
Мэр Горловки Приходько сообщил о гибели одного жителя Никитовского района в результате обстрела ВСУ

Украинские военные обстреляли поселок Зайцево, расположенный в Никитовском районе Горловки. В результате смертельные ранения получил один мирный житель, сообщил глава местной администрации Иван Приходько.

Как стало известно, националисты с самого утра наносят удары по населенному пункту. Бойцы ВСУ использовали для атаки реактивные системы залпового огня, к текущему моменту успев выпустить в сторону города 15 снарядов.

«Вследствие украинской вооруженной агрессии погиб мирный житель поселка Зайцево», — написал мэр Горловки в своем Telegram-канале.

Ранее обстрелу со стороны противников подвергся город Шебекино. Удары наносились по территории рынка, подчеркнул губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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