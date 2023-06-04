Сын украинского бизнесмена Онистрата погиб под Павловкой

Украинский бизнесмен Андрей Онистрат рассказал о гибели своего 21-летнего сына Остапа с позывным Бендер, который служил оператором дрона в 68-й отдельной егерской бригаде.
«Он никогда ничего и никого не боялся. Он всегда был готов к любым заданиям. Его раздражала армейская глупость», — написал в социальной сети Онистрат о сыне.
Юношу планируют похоронить 6 июня на киевском кладбище «Берковицы».
Ранее активисты общественных организаций и одногруппники почтили память погибшего участника СВО Федора Соломонова.