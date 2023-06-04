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Польша открестилась от атаковавших Белгородскую область наемников

Политика
Польша открестилась от атаковавших Белгородскую область наемников

Польские наемники действуют независимо от решений Варшавы, заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Станислав Жарин. Соответствующее сообщение политик опубликовал на своей странице в соцсетях.

«Описываемый в СМИ Польский добровольческий корпус (ПДК) никоим образом не связан с Вооруженными силами Польши или каким-либо польским учреждением», — подчеркнул Жарин.

Власти страны не имеют отношения к проводимым ПДК операциям, добавил представитель министра.

Ранее наемники из Польши заявили, что участвовали в атаке на Белгородскую область вместе с украинскими боевиками. Члены группировки выложили в Сеть видеозапись, на которой несколько человек держали вывеску «Почты России» и переговаривались на польском языке.
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