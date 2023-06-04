«Пусть они уничтожат друг друга»: журналист Манукян высказался о борьбе внутри киевского режима

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил о «внутреннем фронте» в стране против Владимира Зеленского. Таким мнением он поделился в одном из эфиров на своем YouTube-канале. По его словам, многие украинцы недовольны авторитарностью и некомпетентностью действующего главы государства.
«Против Зеленского выстраивается внутренний фронт, поскольку он уже всем надоел», — считает Олег Соскин.
Блогер, журналист Вадим Манукян в беседе с корреспондентом ФАН объяснил, с чем связаны столь негативные настроения украинского народа.
«Честно говоря, очень бы хотелось, чтобы эти упыри в Киеве друг друга укокошили и дали бы людям жить спокойно. На днях киевлянка уже сказала, что если бы ПВО вывезли из их города во Львов, то все спали бы спокойно. Она прекрасно понимает, что единственные душегубы в этой истории — это киевский режим. На редкость много дегенератов одновременно зашло во власть в Киеве. Такое даже сложно было представить во времена Порошенко (Петр Порошенко. — Прим. ФАН). Уже он то точно казался самым последним ушлепком, но это только казалось. То, что сегодня Кличко (Виталий Кличко. — Прим. ФАН) наезжает на Зеленского, а сам Зеленский пытается выдавить из инфополя Залужного (Валерий Залужный. — Прим. ФАН) — это большое благо. Пусть они уничтожат друг друга«, — считает Вадим Манукян.
Ранее сообщалось, что Зеленский планирует защитить Украину новой концепцией безопасности страны.