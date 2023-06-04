«Пусть они уничтожат друг друга»: журналист Манукян высказался о борьбе внутри киевского режима

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил о «внутреннем фронте» в стране против Владимира Зеленского. Таким мнением он поделился в одном из эфиров на своем YouTube-канале. По его словам, многие украинцы недовольны авторитарностью и некомпетентностью действующего главы государства.