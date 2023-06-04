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В Крыму взломали трансляцию кабельных операторов

Происшествия
В Крыму взломали трансляцию кабельных операторов

Трансляция крымских кабельных каналов взломана неизвестными. Об этом сообщил советник главы полуострова Олег Крючков в своем Telegram-канале.

При этом эфирное телевидение продолжает вещание в штатном режиме.

«Взломана трансляция ряда крымских кабельных операторов. Идет отключение сигнала», — написал он.

Напомним, прошлой ночью полуостров подвергся атаке беспилотников со стороны ВСУ. Пять из них были сбиты силами ПВО, еще четыре приземлили с помощью установок РЭБ.

Ранее в Севастополе житель Инкермана палкой сбил дрон.
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