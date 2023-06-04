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Орбан предложил Эрдогана на роль посредника в переговорах по Украине

Политика
Орбан предложил Эрдогана на роль посредника в переговорах по Украине

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган может стать посредником в мирном урегулировании украинского кризиса, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По мнению венгерского политика, глава Турции показал свои дипломатические способности при заключении «зерновой сделки».

«У президента Турции есть шанс выступить посредником между украинцами и русскими, как он сделал это в отношении кризиса с поставками зерна (с Украины. — Прим. ред.)», — написал Орбан в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).

Он подчеркнул, что победа Эрдогана положительно скажется на стабильности в ЕС.

Ранее Орбан пожаловался, что в европейской политике стало слишком много болтовни.
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