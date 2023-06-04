Экс-разведчика из США удивил уровень комфорта в российских городах

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что очень удивился высокому уровню комфорта в российских городах.
Он отметил, что в России заметно бурное развитие IT-технологий и сферы услуг. В пример он привел возможность легко арендовать автомобиль в любой точке города.
«Представьте, что вам позвонила мама, позвала вас на ужин. Вы подходите к одной из таких машин, снимаете блокировку с помощью телефона и едете к матери. У них такое везде», — сказал Риттер.
Ранее Риттер во время своей поездки в Волгоград заявил, что в восторге от местных достопримечательностей и мемориалов воинской славы. Кроме того, он удивился стоимости продуктов питания в городе.