Салливан заявил, что власти США уверены в успехе контрнаступления Украины

Власти США уверены, что контрнаступление украинской армии в зоне конфликта пройдет успешно. На это указал помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Представитель Белого дома подчеркнул, что готовящаяся операция — «не экзамен». В связи с этим Вашингтон не собирается как-либо оценивать действия ВСУ.
«Мы намерены поддерживать Украину в достижении как можно большего прогресса на поле боя, чтобы у нее была наиболее выгодная позиция за столом переговоров», — сказал Салливан в ходе интервью для телеканала CNN.
Он добавил, что контрнаступление должно подарить Киеву возможность забрать у Москвы новые регионы. В то же время помощник главы государства указал на стратегическую важность данных территорий.
Меж тем стало известно о планах Бельгии потребовать от Украины разъяснения из-за использования ее оружия для нападения на Россию. Речь идет о попытке вражеских диверсантов проникнуть в Белгородскую область.