Страны ОПЕК+ договорились о продлении нефтяной сделки до 2024 года

Государства-участники ОПЕК+ достигли договоренности по вопросу продления нефтяной сделки. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Уточняется, что страны ОПЕК+ могут дополнительно сократить добычу нефти. Сделку продлят до 2024 года, рассказало издание.
Впоследствии было опубликовано заявление, в котором говорилось, что стороны договорились скорректировать общий уровень добычи нефти до 40,46 млн баррелей в сутки.
ОПЕК запретила журналистам из The Wall Street Journal, Reuters и Bloomberg посещать встречу в Вене. Об этом ранее сообщило Financial Times. По данным издания, соответствующую инициативу выдвинул министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.