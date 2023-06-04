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Страны ОПЕК+ договорились о продлении нефтяной сделки до 2024 года

Экономика
Страны ОПЕК+ договорились о продлении нефтяной сделки до 2024 года

Государства-участники ОПЕК+ достигли договоренности по вопросу продления нефтяной сделки. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Уточняется, что страны ОПЕК+ могут дополнительно сократить добычу нефти. Сделку продлят до 2024 года, рассказало издание.

Впоследствии было опубликовано заявление, в котором говорилось, что стороны договорились скорректировать общий уровень добычи нефти до 40,46 млн баррелей в сутки.

ОПЕК запретила журналистам из The Wall Street Journal, Reuters и Bloomberg посещать встречу в Вене. Об этом ранее сообщило Financial Times. По данным издания, соответствующую инициативу выдвинул министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.
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