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Кембриджские ученые выяснили, что небольшое количество алкоголя может принести пользу организму

Общество
Кембриджские ученые выяснили, что небольшое количество алкоголя может принести пользу организму

Умеренное употребление спиртного позволяет блокировать вещества, которые провоцируют воспаления и отеки. Такой вывод сделали ученые университетов Кембриджа и Сиднея. Результаты их исследования опубликовало издание Daily Mail.

Выяснилось, что спиртосодержащие напитки позволяют снизить уровень С-реактивного белка. Это существенно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. По мнению ученых, алкоголь способен снижать стресс.

При этом специалисты предупреждают о вреде вещества для здоровья. Чтобы оно приносило исключительно пользу, ученые посоветовали выпивать в неделю количество спирта, эквивалентное шести стаканам пива объемом 0,5 литра.

Подобные напитки могут вызвать привыкание. Так, актриса Анна Хилькевич призналась, что пристрастилась к этому в 14 лет. Только спустя 20 лет ей удалось побороть зависимость.
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