Кембриджские ученые выяснили, что небольшое количество алкоголя может принести пользу организму

Умеренное употребление спиртного позволяет блокировать вещества, которые провоцируют воспаления и отеки. Такой вывод сделали ученые университетов Кембриджа и Сиднея. Результаты их исследования опубликовало издание Daily Mail.
Выяснилось, что спиртосодержащие напитки позволяют снизить уровень С-реактивного белка. Это существенно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. По мнению ученых, алкоголь способен снижать стресс.
При этом специалисты предупреждают о вреде вещества для здоровья. Чтобы оно приносило исключительно пользу, ученые посоветовали выпивать в неделю количество спирта, эквивалентное шести стаканам пива объемом 0,5 литра.
Подобные напитки могут вызвать привыкание. Так, актриса Анна Хилькевич призналась, что пристрастилась к этому в 14 лет. Только спустя 20 лет ей удалось побороть зависимость.