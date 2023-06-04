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На пляжи Флориды выбросило тонны водорослей с плотоядными бактериями

Происшествия
На пляжи Флориды выбросило тонны водорослей с плотоядными бактериями

Побережье Флориды оказалось завалено водорослями с опасной бактерией, сообщает The Guardian.

На пляжи американского штата волны выбросили массу водорослей, которые предположительно являлись частью «Великого Атлантического пояса саргассовых водорослей». Разлагающаяся масса отпугивает жителей неприятным запахом, рассказали журналисты.

Обозреватели также предупредили, что на водорослях обитают опасные бактерии Vibrio vulnificus. Эти микроорганизмы способны проникать в слизистые оболочки и вызывать тяжелые воспалительные заболевания. Известны случаи смертельного исхода от сепсиса, спровоцированного вибрионами, сообщили авторы статьи со ссылкой на ученых.

Ранее двое детей жительницы штата едва не сгорели в машине, пока их мать воровала еду в местном супермаркете.
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