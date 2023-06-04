На пляжи Флориды выбросило тонны водорослей с плотоядными бактериями

Обозреватели также предупредили, что на водорослях обитают опасные бактерии Vibrio vulnificus. Эти микроорганизмы способны проникать в слизистые оболочки и вызывать тяжелые воспалительные заболевания. Известны случаи смертельного исхода от сепсиса, спровоцированного вибрионами, сообщили авторы статьи со ссылкой на ученых.