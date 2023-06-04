«ПСЖ» рассматривает Юлиана Нагельсмана на пост главного тренера

24 марта тренер ушел из «Баварии», в которой провел два сезона. Сообщалось, что он сделает перерыв в карьере до конца сезона 2022/2023. Третьего апреля появилась информация, что британский «Челси» также проявляет интерес к немцу, но в конечном итоге клуб сделал выбор в пользу другого специалиста.