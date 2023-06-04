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«ПСЖ» рассматривает Юлиана Нагельсмана на пост главного тренера

Спорт
«ПСЖ» рассматривает Юлиана Нагельсмана на пост главного тренера

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» рассматривает немецкого специалиста Юлиана Нагельсмана на пост главного тренера команды. Об этом сообщает Foot Mercato.

По информации издания, в «ПСЖ» заинтересованы сотрудничеством с немецким тренером. Руководство клуба уже обсудило возможную работу с Нагельсманом. В скором времени должны пройти вторые переговоры.

24 марта тренер ушел из «Баварии», в которой провел два сезона. Сообщалось, что он сделает перерыв в карьере до конца сезона 2022/2023. Третьего апреля появилась информация, что британский «Челси» также проявляет интерес к немцу, но в конечном итоге клуб сделал выбор в пользу другого специалиста.

Ранее СМИ писали, что тренер парижан Кристоф Гальтье в ближайшем будущем покинет свой пост.
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