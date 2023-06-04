Саудовская Аравия инвестировала в Египет более 6 миллиардов долларов

Министерство торговли Египта сообщило, что инвестиции королевства в страну превышают 6 млрд долларов в различных секторах, таких как промышленность, туризм, сельское хозяйство, телекоммуникации и информационные технологии. Это было сделано в рамках взаимного соглашения на общую сумму 1,4 млрд долларов.