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Саудовская Аравия инвестировала в Египет более 6 миллиардов долларов

Весь мир
Саудовская Аравия инвестировала в Египет более 6 миллиардов долларов

Каир, 4 июня. Минпромторг Египта Ахмед Самир обсудил с министром промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандаром аль-Хорайефом двусторонние отношения между странами, пишут арабские СМИ.

В ходе встречи участники рассмотрели возможности сотрудничества в сфере нефтехимического производства и подписали два меморандума о взаимопонимании в области развития нефтяного экспорта и автомобильной индустрии.

«Между Каиром и Саудовской Аравией существуют стратегические двусторонние отношения на основе дружеских связей между главами двух стран. Для их укрепления необходимо активизировать совместные усилия по наращиванию экономического сотрудничества и реализовать конкретные проекты, которые будут способствовать развитию экономики обоих государств», — заявил Самир.

Министерство торговли Египта сообщило, что инвестиции королевства в страну превышают 6 млрд долларов в различных секторах, таких как промышленность, туризм, сельское хозяйство, телекоммуникации и информационные технологии. Это было сделано в рамках взаимного соглашения на общую сумму 1,4 млрд долларов.

Примечательно, что стоимость торгового обмена между Египтом и Саудовской Аравией увеличилась на 13,5%, согласно данным бюллетеня внешнего товарооборота, опубликованного Центральным агентством общественной мобилизации и статистики 3 апреля 2023 года.

Ранее российская делегация высокого уровня совершила два визита в Айн-Сохну и восточный Порт-Саид. Целью поездки стало изучение возможностей, представленных для инвесторов в экономической зоне Суэцкого канала (SCZone).
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