Колумбийский прототип звезды сериала «Не родись красивой» восхитил зрителей

В Сети начали обсуждать невероятную схожесть героини российского сериала «Не родись красивой» Кати Пушкаревой с ее колумбийской интерпретацией.
Этот сериал стал популярным еще в 2005 году, его главная героиня стала любимицей публики. Однако в последнее время пользователи начали замечать схожесть Кати Пушкаревой с главной героиней колумбийского сериала «Я – Бетти, дурнушка», который был снят еще в 1999 году.
Сюжет обоих проектов рассказывает о стеснительной девушке, которая ради любви проходит через множество препятствий. Кроме того, в них демонстрируется плохое отношение коллег к героиням и их последующий личностный рост.
Оказалось, что российский сериал, главную роль в которой исполнила Нелли Уварова, был снят по мотивам колумбийского. Интерпретацию Кати Пушкаревой в Колумбии сыграла Ана Мария Ороско.
Ранее появились слухи, что актриса Анастасия Сиваева, исполнявшая роль Даши Васнецовой в сериале «Папины дочки», может появиться в продолжении проекта.