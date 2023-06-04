Колумбийский прототип звезды сериала «Не родись красивой» восхитил зрителей

Этот сериал стал популярным еще в 2005 году, его главная героиня стала любимицей публики. Однако в последнее время пользователи начали замечать схожесть Кати Пушкаревой с главной героиней колумбийского сериала «Я – Бетти, дурнушка», который был снят еще в 1999 году.