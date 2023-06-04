Экс-солист «Челси» Роман Архипов рассказал, как работал грузчиком в США

Экс-солист группы «Челси» Роман Архипов рассказал о трудностях жизни в США. В эфире программы «Секрет на миллион» он заявил, что ему приходилось работать грузчиком.
По словам самого музыканта, он переехал в Америку в 2011 году. Артист выступал под псевдонимом Troy Harley. Архипов планировал найти себя в индустрии развлечений, но вскоре в его жизни настала черная полоса.
«На шестом году жизни в Америке у меня закончились деньги, от меня ушла женщина, которую я любил, и я не понимал, что мне делать», — поделился воспоминаниями певец.
В результате ему пришлось работать грузчиком. Спустя несколько недель мужчина понял, что все заработанные деньги потратит на лечение спины. После этого он решил сниматься в массовке голливудского кино, где ему платили от 70 до 150 долларов в день.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил уравнять зарплаты жителям страны и мигрантам.