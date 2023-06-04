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Правительство не поддержало законопроект об уголовной ответственности за распространение дипфейков

Общество
Правительство не поддержало законопроект об уголовной ответственности за распространение дипфейков

Правительство не поддержало инициативу о введении уголовной ответственности за распространение дипфейков — медиаматериалов, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Власти решили, что создание дипфейков не несут достаточной опасности без цели их распространения.

«Правительство РФ не поддерживает законопроект», — говорится в документе.

В кабмине проинформировали, что содержащие персональные данные человека незаконно распространенные дипфейки попадают под статью УК о нарушении неприкосновенности частной жизни. Вместе с этим, в кабмине добавили, формулировки «технология обработки контента» и «создание сведений о частной жизни лица» несут двусмысленный контекст.

Ранее в Госдуме рассказали о штрафе за установку тамбурной двери в многоквартирных домах.
дипфейк законопроект не приняли
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