Правительство не поддержало законопроект об уголовной ответственности за распространение дипфейков

Правительство не поддержало инициативу о введении уголовной ответственности за распространение дипфейков — медиаматериалов, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ).
Власти решили, что создание дипфейков не несут достаточной опасности без цели их распространения.
«Правительство РФ не поддерживает законопроект», — говорится в документе.
В кабмине проинформировали, что содержащие персональные данные человека незаконно распространенные дипфейки попадают под статью УК о нарушении неприкосновенности частной жизни. Вместе с этим, в кабмине добавили, формулировки «технология обработки контента» и «создание сведений о частной жизни лица» несут двусмысленный контекст.
Ранее в Госдуме рассказали о штрафе за установку тамбурной двери в многоквартирных домах.