Правительство не поддержало законопроект об уголовной ответственности за распространение дипфейков

В кабмине проинформировали, что содержащие персональные данные человека незаконно распространенные дипфейки попадают под статью УК о нарушении неприкосновенности частной жизни. Вместе с этим, в кабмине добавили, формулировки «технология обработки контента» и «создание сведений о частной жизни лица» несут двусмысленный контекст.