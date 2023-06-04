Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Ни Швеция, ни Финляндия не влияют на вступление в НАТО: политолог Карасев о надеждах Столтенберга в Турции

Политика
Ни Швеция, ни Финляндия не влияют на вступление в НАТО: политолог Карасев о надеждах Столтенберга в Турции

Российский политолог, обозреватель МИА NEWS FRONT Владимир Карасев считает, что условия для согласия Турции на вступление Швеции в Североатлантический альянс не выполнены. Но, как сообщил он корреспонденту ФАН, России все равно.

На сайте НАТО появилось сообщение, что генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг в Анкаре поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием и теперь надеется на окончательное решение вопроса с принятием в Альянс Швеции. Тем более, что, по словам генсека Североатлантической организации сотрудничества, Стокгольм принял новое антитеррористическое законодательство.

«Это Столтенберг заявил, что Швеция выполнила все условия Турции и может вступить в НАТО. Но необходимо дождаться реакции Эрдогана, поскольку ключевым условием для Швеции было прекращение поддержки курдов, выдача курдских командиров и соратников Гюлена Анкаре. Если этого до сих пор не произошло, значит Столтенберг излишне торопится», — полагает политолог.

Кроме того, считает эксперт, возможное вступление Швеции в Альянс не является актуальной для Российской Федерацией проблемой:

«России все равно, будет Швеция в НАТО или нет. Ситуация развивается по самому негативному сценарию. Но Швеция большой роли не играет в этом, как и Финляндия», — заключил он.

Ранее Владимир Карасев оценил шансы эстонского премьер-министра Каи Каллас занять пост генсека НАТО, назвав ее неблагонадежным пещерным русофобом, злоупотреблявшим алкоголем.
нато швеция реджеп тайип эрдоган йенс столтенберг владимир карасев
Военкоры ФАН