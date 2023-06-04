Ни Швеция, ни Финляндия не влияют на вступление в НАТО: политолог Карасев о надеждах Столтенберга в Турции

На сайте НАТО появилось сообщение, что генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг в Анкаре поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием и теперь надеется на окончательное решение вопроса с принятием в Альянс Швеции. Тем более, что, по словам генсека Североатлантической организации сотрудничества, Стокгольм принял новое антитеррористическое законодательство.