Ни Швеция, ни Финляндия не влияют на вступление в НАТО: политолог Карасев о надеждах Столтенберга в Турции

Российский политолог, обозреватель МИА NEWS FRONT Владимир Карасев считает, что условия для согласия Турции на вступление Швеции в Североатлантический альянс не выполнены. Но, как сообщил он корреспонденту ФАН, России все равно.
На сайте НАТО появилось сообщение, что генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг в Анкаре поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием и теперь надеется на окончательное решение вопроса с принятием в Альянс Швеции. Тем более, что, по словам генсека Североатлантической организации сотрудничества, Стокгольм принял новое антитеррористическое законодательство.
«Это Столтенберг заявил, что Швеция выполнила все условия Турции и может вступить в НАТО. Но необходимо дождаться реакции Эрдогана, поскольку ключевым условием для Швеции было прекращение поддержки курдов, выдача курдских командиров и соратников Гюлена Анкаре. Если этого до сих пор не произошло, значит Столтенберг излишне торопится», — полагает политолог.
Кроме того, считает эксперт, возможное вступление Швеции в Альянс не является актуальной для Российской Федерацией проблемой:
«России все равно, будет Швеция в НАТО или нет. Ситуация развивается по самому негативному сценарию. Но Швеция большой роли не играет в этом, как и Финляндия», — заключил он.
Ранее Владимир Карасев оценил шансы эстонского премьер-министра Каи Каллас занять пост генсека НАТО, назвав ее неблагонадежным пещерным русофобом, злоупотреблявшим алкоголем.