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В иранском городе Мешхед загорелся склад с бытовой химией

Происшествия
В иранском городе Мешхед загорелся склад с бытовой химией

Крупный пожар произошел в иранском городе Мешхед, который расположен на северо-востоке страны. Соответствующую информацию распространило местное агентство IRNA.

В материале указано, что огонь вспыхнул на территории одного из складов с бытовой техникой. Объект находится на окраине населенного пункта.

При этом стало известно, что дым от возгорания распространился на все районы города. Другие подробности произошедшего, включая причины и наличие пострадавших, в настоящее время не сообщаются.

Ранее пламя охватило нефтебазу в американском штате Луизиана. Пожар начался из-за удара молнии.
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