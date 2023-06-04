В иранском городе Мешхед загорелся склад с бытовой химией

Крупный пожар произошел в иранском городе Мешхед, который расположен на северо-востоке страны. Соответствующую информацию распространило местное агентство IRNA.
В материале указано, что огонь вспыхнул на территории одного из складов с бытовой техникой. Объект находится на окраине населенного пункта.
При этом стало известно, что дым от возгорания распространился на все районы города. Другие подробности произошедшего, включая причины и наличие пострадавших, в настоящее время не сообщаются.
Ранее пламя охватило нефтебазу в американском штате Луизиана. Пожар начался из-за удара молнии.