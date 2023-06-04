Актер Панкратов-Черный рассказал, чем зарабатывал на жизнь до популярности

Актер Александр Панкратов-Черный рассказал о работе дворником после отчисления из института. Воспоминаниями артист поделился с «Мослентой».
Народный артист РФ сообщил, что его «выгнали» из Литературного института за стихотворение, посвященное Павлу Когану и его произведению «Гроза». После этого он устроился на работу дворником.
На улице его увидели преподаватели и попросили прочитать стихи. Когда Панкратов-Черный закончил, его предложили продолжить обучение и закончить учебное заведение. Александр Васильевич согласился.
Артист на протяжении четырех лет играл на сцене провинциального театра. В дальнейшем поступил во ВГИК, закончил режиссерский факультет, начал снимать фильмы и играть в них.
Ранее актер Андрей Соколов впервые за долгое время появился на публике.