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Глава МИД ФРГ Бербок предложила новый способ решения проблемы с мигрантами

Политика
Глава МИД ФРГ Бербок предложила новый способ решения проблемы с мигрантами

Мигранты должны подавать прошения об убежище до въезда в ЕС, считает министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Такая мера позволит снизить нагрузку на страны союза, принимающие беженцев, сообщила дипломат. Она добавила, что от участия в процедуре подачи ходатайств должны быть освобождены подростки и беженцы с детьми.

«Новое предложение Еврокомиссии — сложное. Однако оно позволило привлечь к переговорам и те страны, которые ранее блокировали подобные попытки», — цитирует Бербок Deutsche Welle✱ (издание признано в РФ СМИ-иноагентом).

Для исключения внутренних конфликтов в Евросоюзе необходимо оперативно решать проблемы миграции, подчеркнула глава МИД. По ее мнению, страны, которые не принимают беженцев, должны нести дополнительную финансовую нагрузку.

Ранее в Польше рассказали об украинских мигрантах, терроризирующих жителей города Красныстав.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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