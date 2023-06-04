Боевик РПК добровольно сдался в плен силовым структурам Турции после долгих переговоров

Задержанному позволили встретиться с семьей, после чего его направили для разбирательства в судебные органы.
Турецкие власти объявили о добровольной сдаче в плен одного из членов «Рабочей партии Курдистана» (РПК), которая признана в республике террористической организацией.
По сообщению полиции города Хаккари, член группировки принял решение сложить оружие после продолжительных усилий служб безопасности Турции. В этом населенном пункте ему дали возможность встретиться с семьей, после чего задержанного передали судебным органам для проведения разбирательств.
Всего с начала 2023 года турецким силовым структурам сдались 19 боевиков РПК. Как сообщает пресса, эта тенденция набирает обороты, однако многие члены бандформирований опасаются делать такой шаг из-за страха сурового наказания.
За прошлый год, по данным МВД Турции, добровольно или в результате переговоров сложили оружие 125 представителей РПК. Еще 8410 человек были задержаны в результате контртеррористических и поисковых операций, в том числе действующие члены «Рабочей партии Курдистана» и лица, обвиненные в пособничестве организации или вербовке новых боевиков в ее ряды.
Отмечается также снижение притока людей в РПК. Если в 2014-м набралось порядка 5,5 тысячи желающих, то в 2022-м это число составило лишь 57 человек.
Власти Турции возлагают на «Рабочую партию Курдистана» ответственность за гибель десятков тысяч людей в результате терактов и нападений, совершенных группировкой с 1980-х годов. Тем не менее регулярные операции силовых структур республики привели к тому, что число действующих членов организации на территории страны сократилось приблизительно до 120 человек, не считая пособников и сторонников.
Однако боевики вывели часть своих войск за пределы турецких границ, разместив лагеря в северных регионах Сирии и Ирака. С недавних пор этот факт стал одним из предлогов для незаконного вторжения ВС Турции на территории указанных республик.