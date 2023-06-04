Боевик РПК добровольно сдался в плен силовым структурам Турции после долгих переговоров

За прошлый год, по данным МВД Турции, добровольно или в результате переговоров сложили оружие 125 представителей РПК. Еще 8410 человек были задержаны в результате контртеррористических и поисковых операций, в том числе действующие члены «Рабочей партии Курдистана» и лица, обвиненные в пособничестве организации или вербовке новых боевиков в ее ряды.