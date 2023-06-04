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Не менее 77 школьниц отравились в провинции Сари-Пуль на севере Афганистана

Происшествия
Не менее 77 школьниц отравились в провинции Сари-Пуль на севере Афганистана

Массовое отравление учениц произошло в афганской провинции Сари-Пуль. Об этом сообщил телеканал TOLOnews, сославшись на руководителя местного отдела образования.

При этом стало известно, что в результате инцидента пострадали не менее 77 девочек сразу в двух исламских начальных школах. Образовательные учреждения располагаются в восточном районе Санчарак.

В настоящее время выясняются другие подробности произошедшего. Также остается неизвестно, что именно привело к интоксикации несовершеннолетних.

Ранее в Московской области госпитализировали школьников, которые разъезжали по дороге на квадроцикле. Резвившихся подростков сбил легковой автомобиль Audi, за рулем которого находился 65-летний пенсионер.
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