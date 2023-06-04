Семилетняя девочка утонула при попытке достать мяч из Енисея

Семилетняя жительница Красноярского края утонула в реке Енисей, когда попыталась достать из воды мяч.
Как сообщили в пресс-службе краевого управления МВД, девочка играла на берегу и уронила мяч в реку. Она спустилась в воду, чтобы поймать игрушку, но начала тонуть.
«Прохожие вытащили ребенка из водоема и вызвали скорую помощь. Прибывшим на место медикам не удалось спасти девочку», — сообщили в ведомстве.
Сотрудникам полиции предстоит установить, почему ребенок находился без присмотра в опасном месте.
Ранее в Омской области двухлетний мальчик погиб в заполненном водой тракторном колесе, которое находилось во дворе частного дома.