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Семилетняя девочка утонула при попытке достать мяч из Енисея

Происшествия
Семилетняя девочка утонула при попытке достать мяч из Енисея

Семилетняя жительница Красноярского края утонула в реке Енисей, когда попыталась достать из воды мяч.

Как сообщили в пресс-службе краевого управления МВД, девочка играла на берегу и уронила мяч в реку. Она спустилась в воду, чтобы поймать игрушку, но начала тонуть.

«Прохожие вытащили ребенка из водоема и вызвали скорую помощь. Прибывшим на место медикам не удалось спасти девочку», — сообщили в ведомстве.

Сотрудникам полиции предстоит установить, почему ребенок находился без присмотра в опасном месте.

Ранее в Омской области двухлетний мальчик погиб в заполненном водой тракторном колесе, которое находилось во дворе частного дома.
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