Актер Андрей Соколов впервые за долгое время появился на публичном мероприятии

Соколов неоднократно приезжал в Донбасс, чтобы поддержать бойцов российской армии, а также его жителей, и привозил им гуманитарную помощь. В эфире программы «Жизнь и судьба» он подчеркнул, что участникам СВО важно чувствовать поддержку с тыла.