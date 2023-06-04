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Актер Андрей Соколов впервые за долгое время появился на публичном мероприятии

Шоу-бизнес
Актер Андрей Соколов впервые за долгое время появился на публичном мероприятии

Актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме «Маленькая Вера», Андрей Соколов впервые за долгое время появился на публичном мероприятии, пишет teleprogramma.pro.

60-летний Соколов сегодня, 4 июня посетил закрытие десятого Международного Забайкальского кинофестиваля в Чите. Актер редко появляется на публике, так как предпочитает не выставлять частную жизнь напоказ.

Звезда «Маленькой Веры» предстал перед зрителями зрелым мужчиной. Поклонники отмечают, что актер с возрастом не утерял былой привлекательности. На кинофестивале ему вручили приз губернатора Забайкальского края.

Соколов неоднократно приезжал в Донбасс, чтобы поддержать бойцов российской армии, а также его жителей, и привозил им гуманитарную помощь. В эфире программы «Жизнь и судьба» он подчеркнул, что участникам СВО важно чувствовать поддержку с тыла.
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