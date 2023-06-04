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Максим Галкин назвал 52-летнюю Орбакайте старшей дочерью с хорошей недвижимостью в США

Шоу-бизнес
Максим Галкин назвал 52-летнюю Орбакайте старшей дочерью с хорошей недвижимостью в США

Шоумен Максим Галкин✱ (признан иноагентом в РФ) во время выступления в Анталье пошутил о Кристине Орбакайте, назвав ее «старшей дочерью с хорошей недвижимостью в США».

На концерте на популярном турецком курорте муж Примадонны рассказал о том, что мог переехать не только в Израиль, но и в Штаты.

«У меня вообще был и другой выбор для эмиграции. Я мог поехать не только в Израиль по маме, мог также эмигрировать в США к старшей дочери, у нее там хорошая недвижимость», — поиронизировал артист.

Примечательно, что Орбакайте старше Галкина на пять лет и формально приходится юмористу падчерицей. Известно, что певица проводит в Нью-Йорке значительную часть времени, там живут ее супруг и дочь. Звезда владеет в США сразу несколькими объектами недвижимости.

Ранее Галкин призвал зрителей спрятать телефон и не снимать его выступление.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
кристина орбакайте галкин юморист
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