Бельгия обратится к Киеву за разъяснениями из-за применения ее оружия ДРГ в Белгородской области

Брюссель недоволен, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) атаковала Белгородскую область, используя оружие бельгийского производства. О реакции европейской страны рассказало издание Le Soir.
Власти Бельгии намерены потребовать от Киева разъяснений по соответствующему вопросу. Это первый случай, когда западная страна публично высказала недовольство из-за использования ее вооружений для нападения на Россию, передает бельгийская газета.
Наемники из Польши ранее признались, что вместе с ВСУ принимали участие в нападении на территорию Белгородской области. Они выложили кадры, на которых были несколько человек в камуфляже со скрытыми лицами.