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Врио главы ДНР Пушилин сообщил, что передал девочке из Енакиево щенка от Путина

Общество
Врио главы ДНР Пушилин сообщил, что передал девочке из Енакиево щенка от Путина

Президент России Владимир Путин подарил померанского шпица юной жительнице города Енакиево, расположенного в Донецкой Народной Республике. Щенка девочке передал врио главы региона Денис Пушилин.

Видеозапись, сделанная во время встречи политика с семьей ребенка, появилась в его Telegram-канале. При этом речь идет о маленькой Ире, которая ранее написала главе государства письмо с соответствующей просьбой.

«Сегодня посетил семью Алексея и Яны Морозовых и передал их дочери Ирине подарок от Владимира Путина — щенка породы померанский шпиц», — рассказал Пушилин.

Он добавил, что девочка была счастлива и пообещала заботиться о своем новом питомце. Более того, она подготовила для российского лидера ответный подарок — вышитое бисером изображение собаки.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин фактически день и ночь находится на посту. По его словам, президент работает круглые сутки.
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