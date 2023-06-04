Врио главы ДНР Пушилин сообщил, что передал девочке из Енакиево щенка от Путина

Президент России Владимир Путин подарил померанского шпица юной жительнице города Енакиево, расположенного в Донецкой Народной Республике. Щенка девочке передал врио главы региона Денис Пушилин.
Видеозапись, сделанная во время встречи политика с семьей ребенка, появилась в его Telegram-канале. При этом речь идет о маленькой Ире, которая ранее написала главе государства письмо с соответствующей просьбой.
«Сегодня посетил семью Алексея и Яны Морозовых и передал их дочери Ирине подарок от Владимира Путина — щенка породы померанский шпиц», — рассказал Пушилин.
Он добавил, что девочка была счастлива и пообещала заботиться о своем новом питомце. Более того, она подготовила для российского лидера ответный подарок — вышитое бисером изображение собаки.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин фактически день и ночь находится на посту. По его словам, президент работает круглые сутки.