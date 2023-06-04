«Как можно делать предположение, мертвы они или нет?»: Пригожин высказался о ситуации с пленными в Белгородской области

Предприниматель до этого заявил, что готов отправить своего заместителя к РДК и забрать военнопленных. В Сети после этого начали распространять тезис, что с террористами не договариваются, а уничтожают радикалов. Журналисты РИА DixiNews попросили бизнесмена прокомментировать эту ситуацию.