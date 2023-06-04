«Как можно делать предположение, мертвы они или нет?»: Пригожин высказался о ситуации с пленными в Белгородской области

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о необходимости забрать российских военнопленных у Русского добровольческого корпуса✱ (РДК — запрещенная в РФ террористическая организация) в Белгородской области.
Предприниматель до этого заявил, что готов отправить своего заместителя к РДК и забрать военнопленных. В Сети после этого начали распространять тезис, что с террористами не договариваются, а уничтожают радикалов. Журналисты РИА DixiNews попросили бизнесмена прокомментировать эту ситуацию.
По словам Пригожина, в России существует министерство обороны, которое должно заниматься уничтожением террористов на Украине, однако серьезных результатов в этом направлении не наблюдается. Если же радикалы готовы просто так отдать российских военнопленных, то этой возможностью необходимо воспользоваться.
«И как можно делать предположение, мертвы они или нет? А если они живы? А если у них матери дома ждут, когда они вернутся, эти пацаны? То почему их не забрать? У кого-то должны быть яйца. У нас в стране проблема с яйцами. Где Лапин, где Шойгу, где генерал Герасимов, где куча переговорщиков?» — подчеркнул бизнесмен.
Основатель «оркестра» добавил, что в сложившейся ситуации нужно не «сопли жевать», а освобождать пленных солдат.
Пригожин ранее обратился к создателю РДК Денису Никитину✱✱ (внесен в список террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга) по вопросу пленных. По словам предпринимателя, если за военнопленными никто не придет, то он готов отправить за ними своего заместителя.
- ✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму
- ✱✱ - запрещенная в РФ террористическая организация