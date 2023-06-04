В МГУ предложили использовать борщевик в производстве аккумуляторов

Борщевик можно использовать при создании аккумуляторных батарей, рассказали в Московском государственном университете им. М.В.Ломоносова.
Сотрудница кафедры электрохимии Зоя Бобылева предложила производить из сорняка аноды для натрий-ионных батарей. Для их создания требуется углерод, который можно получать из различных биологических отходов.
«Углерод, который используется в анодах натрий-ионных аккумуляторов, можно производить из любой биомассы: скорлупы орехов, отходов бумажного производства, но вот борщевик никто еще не пробовал. А оказалось, что он неплохо подходит», — рассказала ученая.
Использование сорняка поможет снизить стоимость аккумуляторов, считает Бобылева. Также переработка ядовитого растения окажет положительное влияние на экологическую обстановку.
Ранее сотрудница НИИ сельскохозяйственных биотехнологий Екатерина Баранова предложила создать в России «зоны свободные от борщевика».