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В МГУ предложили использовать борщевик в производстве аккумуляторов

Технологии
В МГУ предложили использовать борщевик в производстве аккумуляторов

Борщевик можно использовать при создании аккумуляторных батарей, рассказали в Московском государственном университете им. М.В.Ломоносова.

Сотрудница кафедры электрохимии Зоя Бобылева предложила производить из сорняка аноды для натрий-ионных батарей. Для их создания требуется углерод, который можно получать из различных биологических отходов.

«Углерод, который используется в анодах натрий-ионных аккумуляторов, можно производить из любой биомассы: скорлупы орехов, отходов бумажного производства, но вот борщевик никто еще не пробовал. А оказалось, что он неплохо подходит», — рассказала ученая.

Использование сорняка поможет снизить стоимость аккумуляторов, считает Бобылева. Также переработка ядовитого растения окажет положительное влияние на экологическую обстановку.

Ранее сотрудница НИИ сельскохозяйственных биотехнологий Екатерина Баранова предложила создать в России «зоны свободные от борщевика».
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