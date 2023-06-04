Человек с большой буквы: ФАН рассказывает о творческом пути Анджелины Джоли в день ее рождения

4-го июня отмечает день рождения актриса, кинорежиссер, продюсер, модель, сценарист и действительно самая яркая звезда Голливуда – Анджелина Джоли. В этом году ей исполняется 48 лет.
Анджелина Джоли известна не только как актриса. Это удивительно доброй души человек, мать шестерых детей, трое из которых ее родные, а остальных она усыновила.
В 2001 году Джоли заняла почетное место посла доброй воли в ООН, активно занимаясь благотворительностью, помогая жителям Камбоджи, больным детям афганским беженцам, а также девушкам, пострадавшим от насилия.
На ее счету более 30 ролей в фильмах, внушительная часть из которых была удостоена значимых наград. ФАН вспоминает, как начался творческий путь актрисы и что послужило залогом ее успешной карьеры.
Анджелина Джоли родилась 4 июня 1975 года в Лос-Анджелесе. У будущей звезды был отличный «старт»: она появилась на свет в актерской семье. Отец Джон Войт был знаменитым актером, секс-символом 70-х. На матери Анджелины – актрисе Маршелин Бертран он женился за 4 года до рождения дочери. К слову, Бертран была младше супруга на 12 лет.
Отец Анджелины часто ходил «налево», что стало причиной скорого развода. Тогда девочке был всего год. Мать взяла детей и уехала в Нью-Йорк, где поставила точку в своей карьере, поскольку все время уходило на их воспитание. Однако, любовь к кино Бертран смогла привить детям.
Впервые Анджелина Джоли проявила себя в кинематографе, снявшись в эпизоде фильма «В поисках выхода». Тогда ей было всего семь лет.
Десять лет спустя семья вернулась в Лос-Анджелес, где Анджелина Джоли начала учиться в киношколе Ли Страсберга. В возрасте 14 лет она предстала на подиуме, а также снялась в видеоклипах Ленни Кравица и Rolling Stones. Два года спустя она вышла на сцену театра.
Яркая, запоминающаяся внешность, любовь к киноиндустрии и «боевой» характер помогли Анджелине Джоли стать одной из самых востребованных актрис Голливуда. За роли в кино она неоднократно удостаивалась всевозможных премий и наград. Вспоминаем топ-5 самых значимых фильмов в карьере Джоли.
«Джордж Уоллес»
В 1997 году на телеэкраны вышел автобиографический американский фильм, повествующий о губернаторе штата Алабама Джордже Уоллесе. Он слыл ярым расистом и требовал запретить темнокожим учиться в местных школах. В фильме Анджелина Джоли сыграла главную роль и была удостоена первой серьезной награды – премии «Золотой глобус».
«Джиа»
Следующим не менее стоящим фильмом Джоли является «Джиа», который был снят в 1998 году. Это история всемирно известной супер-модели, по имени Джиа Мари Каранджи. До популярности это была обыкновенная девушка, работавшая мойщицей посуды в заброшенном кафе. Фильм основан на реальных событиях и снят по воспоминаниям Джии из дневника. Анджелина Джоли неоднократно отклоняла предложение, поскольку жизнь модели была весьма похожа на ее собственную, но, в конечном счете, согласилась. Критики отметили, что Джоли всецело вжилась в роль и словно «прожила» чужую жизнь, как свою.
«Особо опасен»
Американский боевик режиссера Тимура Бекмамбетова. Помимо Джоли, в нем снялся еще российский актер Константин Хабенский. Картина была номинирована на несколько профессиональных кинопремий, среди которых две номинации на «Оскар».
«Небесный Капитан и мир будущего»
Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке 1939 года. Молодая журналистка узнает, что популярные исследователи пропадают при загадочных обстоятельствах. Объединившись с опытным пилотом и искателем приключений, она пытается повлиять планы сумасшедшего, цель которого была «завладеть миром». К слову, фильм был первым в истории кино, где все декорации, пейзажи и реквизит были созданы компьютерами, в то время как актеры снимались только на фоне голубого экрана.
«Прерванная жизнь»
Фильм, снятый в 1999 году по книге Сюзанны Кейсен, которая провела два года в психиатрической больнице. В нем Анджелина Джоли сыграла роль пациентки «психушки», которая пыталась сбежать оттуда совместно с другой девушкой. В 2000 году Джоли получила премию «Оскар» в категории «Лучшая актриса второго плана».
Ранее сообщалось, что актер Брэд Питт подает в суд на бывшую жену Анджелину Джоли за продажу доли в винном бизнесе.