Человек с большой буквы: ФАН рассказывает о творческом пути Анджелины Джоли в день ее рождения

Следующим не менее стоящим фильмом Джоли является «Джиа», который был снят в 1998 году. Это история всемирно известной супер-модели, по имени Джиа Мари Каранджи. До популярности это была обыкновенная девушка, работавшая мойщицей посуды в заброшенном кафе. Фильм основан на реальных событиях и снят по воспоминаниям Джии из дневника. Анджелина Джоли неоднократно отклоняла предложение, поскольку жизнь модели была весьма похожа на ее собственную, но, в конечном счете, согласилась. Критики отметили, что Джоли всецело вжилась в роль и словно «прожила» чужую жизнь, как свою.