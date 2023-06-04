Москвич до смерти забил собутыльника и сдался полиции

42-летний москвич распивал спиртное со своим знакомым в квартире. Позже между мужчинами начался конфликт, после которого подозреваемый забил своего знакомого до смерти. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.
По данным ведомства, подозреваемый начал избивать своего знакомого ногами и руками, Также он ударил его деревянным предметом по туловищу и голове. Мужчина умер от полученных травм. Подозреваемый позвонил в полицию и сознался в преступлении.
Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. В скором времени мужчине изберут меру пресечения.
Ранее сообщалось, что жительницу Магадана обвиняют в убийстве соседа рюкзаком.