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Актриса Анна Хилькевич объяснила, как ей удалось бросить пить после 20 лет «стажа»

Шоу-бизнес
Актриса Анна Хилькевич объяснила, как ей удалось бросить пить после 20 лет «стажа»

Актриса Анна Хилькевич призналась, что пила с 14 лет. В социальных сетях она рассказала, как после 20 лет употребления алкоголя ей удалось справиться с пагубной привычкой.

Звезда «Универа» заявила, что в этот момент у нее был долгий период «неосознанности» и «полнейшей тьмы». Проблемы в жизни побудили девушку выбрать новый способ времяпровождения. Спустя какое-то время она поняла, что больше не хочет злоупотреблять.

«Я ничего не делала специально, просто начала поднимать себя в своих ощущениях и вибрациях. Поняла, что состояние чистого сознания нравится мне намного больше», — поделилась актриса.

После этого она отказалась от алкоголя. По словам Хилькевич, теперь она чувствует себя счастливой, радостной и бодрой без «дополнительной стимуляции».

Ранее врач Александр Умнов рассказал о вреде вина для организма. Он развеял миф о полезный свойствах небольшой дозы напитка каждый день.
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