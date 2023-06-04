Актриса Анна Хилькевич объяснила, как ей удалось бросить пить после 20 лет «стажа»

Актриса Анна Хилькевич призналась, что пила с 14 лет. В социальных сетях она рассказала, как после 20 лет употребления алкоголя ей удалось справиться с пагубной привычкой.
Звезда «Универа» заявила, что в этот момент у нее был долгий период «неосознанности» и «полнейшей тьмы». Проблемы в жизни побудили девушку выбрать новый способ времяпровождения. Спустя какое-то время она поняла, что больше не хочет злоупотреблять.
«Я ничего не делала специально, просто начала поднимать себя в своих ощущениях и вибрациях. Поняла, что состояние чистого сознания нравится мне намного больше», — поделилась актриса.
После этого она отказалась от алкоголя. По словам Хилькевич, теперь она чувствует себя счастливой, радостной и бодрой без «дополнительной стимуляции».
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