Актриса Анна Хилькевич объяснила, как ей удалось бросить пить после 20 лет «стажа»

Звезда «Универа» заявила, что в этот момент у нее был долгий период «неосознанности» и «полнейшей тьмы». Проблемы в жизни побудили девушку выбрать новый способ времяпровождения. Спустя какое-то время она поняла, что больше не хочет злоупотреблять.