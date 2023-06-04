События в авиации за 28 мая — 3 июня: ВКС получили Су-34 и Ил-76МД-90А, Boeing увеличивает производство 787

Самая масштабная из последних атак проводилась год назад на индийского лоукостера SpiceJet. Тогда инфраструктура авиакомпании была заблокирована трояном-шифровальщиком, из-за чего прекратила работать система контроля отправки пассажиров (DCS) и они не могли зарегистрироваться на рейсы. Пришлось отменить шесть рейсов, а еще 147 задержали, таким образом, пострадала треть всех пассажиров, летевших в тот день самолетами данной авиакомпании.