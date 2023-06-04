События в авиации за 28 мая — 3 июня: ВКС получили Су-34 и Ил-76МД-90А, Boeing увеличивает производство 787

Дайджест новостей авиации за 28 мая — 3 июня 2023 года.
Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира авиации за минувшие дни.
Военная авиация
Минобороны РФ получило дообработанный Ил-76МД-90А
Прошедший модернизацию военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А после летных и наземных испытаний был передан заказчику — Министерству обороны РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ОАК.
В корпорации отметили, что данная машина создана из отечественных комплектующих. У усовершенствованного воздушного судна улучшены основные характеристики по сравнению с предыдущими версиями. В частности, повышены дальность полета и перевозимая нагрузка, а также точность самолетовождения, десантирования и качество радиосвязи.
Наземные и летные испытания самолета прошли успешно и в установленные сроки. Новая авиационная техника пополнила авиаполк военно-транспортной авиации.
На рабочих площадках «Авиастара» в различной степени готовности находятся несколько Ил-76МД-90А, предусмотренных производственной программой 2023 года.
Очередная партия Су-34 отправилась в войска
Объединенная авиастроительная корпорация передала ВКС России новую партию фронтовых бомбардировщиков.
Самолеты Су-34 прошли комплекс наземных и летных испытаний. Эти машины составляют важную часть ударной мощи российской военной авиации.
Данная техника обладает расширенными боевыми возможностями, позволяющими применять перспективные средства поражения. Это позволит увеличить дальность уничтожения наземных и надводных целей, а также расширить условия и точность бомбометания.
Проблемные двигатели F-35 могут дорого обойтись Пентагону
Американскому истребителю-бомбардировщику F-35 корпорации Lockheed Martin в ближайшие десятилетия может потребоваться дополнительный капитальный ремонт двигателей на крупную сумму.
Счетная палата США в ежегодном отчете по программе владения F-35 стоимостью 412 млрд долларов (самой дорогостоящей системой вооружения в мире) заявила, что агрегаты охлаждения летательного аппарата перегружены. Это требует от двигателя работы на пределе возможностей.
Дополнительное нагревание увеличивает износ силового агрегата, сокращает срок его службы и повышает расходы на техническое обслуживание на 38 млрд долларов.
В США протестировали микроволновую систему, уничтожающую рои дронов одним залпом
Очевидно, что беспилотные средства различного назначения постепенно становятся, а в некоторых случаях уже стали, самостоятельным видом оружия. Причем речь идет уже не о единичных случаях, а о массированном применении — к примеру, использование БПЛА в конфликте на Украине.
Оценив тенденцию, исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) разработала тактическую оперативную систему THOR, предназначенную для уничтожения группировок беспилотников.
В ней реализован принцип воздействия на БПЛА «очередями» направленной энергии в виде высокоэнергетических микроволн, которыми установка поражает дроны на больших площадях. При этом она не «режет» их подобно лазеру, а выжигает бортовую электронику.
Стоимость THOR составляет 18 млн долларов. Система размещается в стандартном шестиметровом транспортном контейнере, который умещается в грузовом отсеке С-130 Hercules, где его могут самостоятельно установить два солдата в течение трех часов.
Индийский вертолет совершил вынужденную посадку
Ударный вертолет AH-64Е Apache, принадлежащий Военно-воздушным силам Индии, совершил аварийную посадку в поле рядом с деревней Бхинд, штат Мадхья-Прадеш.
Согласно официальному заявлению, винтокрылая машина была вынуждена приземлиться во время обычных оперативных учений. Экипаж и авиатехника не пострадали. Причины произошедшего будут установлены на специальной комиссии после расследования.
Минобороны РФ формирует новый полк военно-транспортной авиации
Новый полк ВТА будет сформирован в России в течение летнего периода обучения, который начался в войсках 1 июня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве рассказали, что за обозначенный срок командованию военно-транспортной авиации предстоит сформировать новый полк, ввести в строй молодых летчиков-выпускников 2023 года, подготовить командиров, а также продолжать освоение новой, модернизированной авиационной техники, обеспечить высокий уровень обучения личного состава и исправности авиатехники.
Согласно сайту Минобороны РФ, на вооружении ВТА, в частности, стоят самолеты Ил-76МД, Ан-26, Ан-22, Ан-124, вертолеты Ми-8МТВ. Основными задачами военно-транспортной авиации являются перевозка и десантирование войск, доставка вооружения, боеприпасов и материальных средств.
В США разбился истребитель F-5
Самолет Northrop F-5N Tiger II из состава истребительной эскадрильи VFC-111 Sun Downers разбился утром 31 мая 2023 года в 9:20 по местному времени недалеко от Бока-Чика-Филд. Пилот катапультировался и был доставлен в госпиталь Майами для обследования.
111-я эскадрилья резерва ВМС США располагается на авиабазе Ки-Уэст и во время проводимых учений выступает в роли оппонента (агрессора). Поэтому самолеты имеют цветовую схему вероятных противников (например, России и Китая).
Великобритания намерена провести испытания БПЛА Mojave
Согласно предварительному уведомлению минобороны Великобритании, командование ВМС страны планирует провести испытания беспилотного летательного аппарата короткого взлета и посадки Mojave компании General Atomics Aeronautical Systems Inc (GA-ASI).
Ведомство намерено заключить с корпорацией контракт на сумму 1,9 млн долларов на проведение семимесячных испытаний, целью которых является демонстрация пороговых возможностей БПЛА.
Mojave — это разработанный на базе MQ-9 Reaper и MQ-1C Grey Eagle-ER беспилотный летательный аппарат, предназначенный для полетов с авианосцев и коротких малоподготовленных взлетно-посадочных полос.
В самой легкой конфигурации длина разбега летательного аппарата составляет 122 м, что менее половины длины 284-метровой полетной палубы британских авианосцев класса Queen Elizabeth. В конфигурации с 12 ракетами Hellfire дистанция взлета увеличивается до 304 м. При этом для подъема в воздух беспилотнику не требуется катапульта.
Mojave с продолжительностью полета более 25 часов позволит ВМС вести разведку на большой дальности и, при необходимости, поражать цели.
Создается новое подразделение по БПЛА в концерне «Калашников»
Концерн «Калашников» создал подразделение беспилотных летательных аппаратов, которое назвали дивизион специальных машин. Оно будет заниматься проектировкой и производством разведывательных и ударных дронов тактического звена.
Также будет уделено внимание созданию сопутствующего оборудования — пусковых установок и др. На чьих комплектующих будут создавать новые модели беспилотников, пока не сообщается.
По замыслу концерна, дивизион специальных машин позволит удвоить количество производящихся БПЛА в несколько раз, но только в 2024 году.
Гражданская авиация
Riyadh Air планирует заказать более 150 самолетов B737 MAX
Государственная авиакомпания Саудовской Аравии Riyadh Air ведет переговоры о приобретении как минимум 150 самолетов Boeing 737 MAX. Общий заказ может составить до 400 узкофюзеляжных авиалайнеров разных производителей.
Европейский авиастроительный концерн Airbus также получит часть большого контракта. Тем не менее производство самой популярной модели A321neo расписано на годы вперед. Это ограничивает возможности новой авиакомпании максимально быстро получить воздушные суда.
Саудовская авиакомпания разместила свой первый предварительный заказ в марте 2023 года. Он включает в себя 39 лайнеров Boeing 787-9 Dreamliner и 33 опциона.
Хакеры взломали лондонский аэропорт
Хакерская группа NoName взяла на себя ответственность за взлом IT-инфраструктуры аэропорта Лондон-Сити в минувшие выходные. Правда ущерб от атаки был небольшим: в течение нескольких часов не работал сайт; хакеры даже не требовали никакого выкупа.
Однако, например, авиакомпанию SAS недавно атаковала группировка Anonymous Sudan, которая заблокировала работу ее мобильного приложения и требовала выкуп в размере 175 тыс. долл. за удаление вредоносного ПО из внутренней сети.
Самая масштабная из последних атак проводилась год назад на индийского лоукостера SpiceJet. Тогда инфраструктура авиакомпании была заблокирована трояном-шифровальщиком, из-за чего прекратила работать система контроля отправки пассажиров (DCS) и они не могли зарегистрироваться на рейсы. Пришлось отменить шесть рейсов, а еще 147 задержали, таким образом, пострадала треть всех пассажиров, летевших в тот день самолетами данной авиакомпании.
Boeing увеличит объемы производства 787 Dreamliner
Американская самолетостроительная компания Boeing увеличивает объемы производства широкофюзеляжных авиалайнеров Boeing 787 Dreamliner до четырех машин в месяц, с плановым выходом на пять самолетов в месяц, к концу 2023 года.
Кроме того, компания планирует открыть вторую производственную линию на заводе в Чарльстоне, Южная Каролина, после того как завершит работу по модернизации существующих лайнеров, занимающих рабочее пространство.
Ростех создает автоматизированную систему сервиса гражданской авиатехники
Информационная система объединит разработчиков, изготовителей, центры техобслуживания и авиакомпании. Данное решение обеспечит автоматизацию поддержания летной годности воздушных судов, обслуживание и ремонт, подготовку документации и так далее.
Сервис станет «единым окном» для эксплуатантов и будет использовать только отечественные программные решения. Отдельные его компоненты уже функционируют на предприятиях авиационного комплекса Ростеха. В частности, разработка внедряется в Корпорации «Иркут» на проектах SuperJet и МС-21.
Полное внедрение новинки в авиационную экосистему страны планируется к концу 2025 года.
Asiana Airlines прекращает продажу билетов на места рядом с аварийными выходами Airbus A321
Южнокорейская авиакомпания Asiana Airlines приняла решение больше не будет продавать билеты на места возле аварийного выхода из самолета Airbus A321-200.
Кресла под номерами 26A на 174-местных А321 и под номером 31A на 195-местных моделях больше не поступят в продажу. В заявлении компании говорится, что это является мерой предосторожности и применяется, даже если загрузка рейса полная.
Напомним, в минувшую пятницу пассажир рейса авиакомпании Asiana Airlines открыл дверь аварийного выхода Airbus A321-231 незадолго до посадки в аэропорту Тэгу. Девять человек были доставлены в больницу.
Китайские авиакомпании начали облетать Россию при полете в США
Самолеты китайских авиакомпаний, следующие в Соединенные Штаты Америки, начали избегать полетов над воздушным пространством России.
Речь идет о рейсах, недавно одобренных властями США. 18 мая американский минтранс утвердил новые еженедельные рейсы Air China (Пекин — Нью-Йорк), China Eastern (Шанхай — Лос-Анджелес), Xiamen Airlines (Сямынь — Лос-Анджелес) и China Southern (Гуанчжоу — Лос-Анджелес). Китайские авиакомпании, рейсы которых Вашингтон утвердил до этого, по-прежнему могут летать в Соединенные Штаты через Россию.
Также в начале мая США разрешили китайским авиакомпаниям выполнять 12 рейсов туда и обратно в неделю (ранее им можно было выполнять не более восьми). Столько же рейсов разрешено американским перевозчикам, летающим в Китай.
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