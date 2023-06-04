В Госдуме рассказали о штрафе за установку тамбурной двери в многоквартирных домах

Депутат Государственной думы и член КПРФ Сергей Гаврилов сообщил, что при некоторых условиях россиян могут оштрафовать за установку тамбурных дверей на лестничных площадках домов. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам парламентария, установка таких дверей приравнивается к перепланировке, а значит нужно оформить специальные документы, позволяющие это сделать. Уточняется, что таким образом уменьшается площадь и свободный доступ к коммуникациям и электросчетчикам.
Кроме несогласованной перепланировки, причиной для взыскания может стать установка тамбурной двери без обсуждения с соседями по подъезду. Чтобы действие стало законным, две трети должны проголосовать «за».
В противных случаях возможен штраф в размере до двух тысяч за перепланировку или пять тысяч за нарушение правил пожарной безопасности.
Комплект ключей после перепланировки необходимо передать управляющей компании.
Ранее россиян предупредили о штрафах за продажу урожая с собственных огородов.