Солдаты вооруженных сил Украине вместе с польскими наемниками попытались прорвать запорожский фронт. Об этом в своих социальных сетях сообщил представитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, противнику удалось продвинуться на 200 метров. Попытка стоила им как минимум двух танков, которые были уничтожены ПТРК. Помимо этого, ликвидированы до полутора десятков боевиков.
Благодаря бойцам и прицельному минометному огню ВСУ понесли потери. Украинских военных «отбросили» с занятых позиций.
«Сейчас идут активные боевые действия. Враг не прекращает попытки штурма, наши бойцы накрывают противника огнём», — резюмировал Рогов.
Ранее свою точку зрения об украинском конфликте высказывал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Он уверен, что глава киевского режима Владимир Зеленский готов пожертвовать тысячами солдат.